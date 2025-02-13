شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا "نيسان" و"هوندا" لصناعة السيارات اليابانية تقرران إنهاء مفاوضات الاندماج بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رسميا شركتا صناعة السيارات اليابانية "نيسان" و"هوندا" في بيان مشترك إنهاء محادثات الاندماج بينهما.

وأوضحت شركتا السيارات في بيان - بثته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - أنه "بعد هذه المناقشات، خلصت المجموعتان إلى أنه من أجل إعطاء الأولوية لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها في بيئة سوقية متقلبة بشكل متزايد، سيكون من المناسب وقف المحادثات وإنهاء مذكرة التفاهم".

ومن المقرر ان تنشر كلتا المجموعتين نتائجها الفصلية اليوم.

وكانت الشركتان اليابانيتان قد اعلنتا في ديسمبر الماضي أنهما فتحتا مفاوضات بشأن الاندماج، وهو ما كان من شأنه أن يخلق ثالث أكبر لاعب في قطاع السيارات العالمي بحجم مبيعات يبلغ 8 ملايين سيارة سنويا.