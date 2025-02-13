شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 13فبراير 2025.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الخميس متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التى تلعب دورا رئيسيا فى تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ووفقا لآخر التحديثات سجل الذهب عيار 18 مبلغ 3527 جنيها



وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:



- عيار 24 يسجل 4703 جنيهات للشراء.

- عيار 21 يسجل 4115 جنيها للشراء.

- عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2743 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32920 جنيها .

و قد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.