شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة فى سعر الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يصل 4115 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025 ، ارتفاعاً ملحوظاً متجهاً نحو مزيد من الصعود، ويقترب من أعلى مستوى خلال سنة، ليرتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 5 جنيهات بعد صعود 10 جنيهات.

و قد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:

- عيار 24 يسجل 4703 جنيهات للشراء.

- عيار 21 يسجل 4115 جنيها للشراء.

- عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2743 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32920 جنيها .

أسعار الذهب تسجل مستوى قياسي وسط مخاوف تجارية عالمية

أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي ، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، بعدما سجل الذهب أمس تراجع.

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات"، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.