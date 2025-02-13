شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصري ، فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.58 جنيه للشراء و 50.78 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و 50.67 للبيع و فى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.58 جنيه 50.68 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.58 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.



