البترول:التوسع في الذكاء الاصطناعي يساعد على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف

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نظمت وزارة البترول والثروة المعدنية برعاية الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ورشتي عمل لاستعراض قصص النجاح المحققة في قطاع الاستكشاف بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة قيادات الاستكشاف لشركات القطاع العاملة بالصحراء الغربية وخليج السويس والهيئة المصرية العامة للبترول وجنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وأكد الدكتور رسلان على ضرورة التعاون بين الشركات والحرص على تبادل الخبرات واستمرار كل الجهود الممكنة في تحقيق اكتشافات جديدة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة في عمليات المسح السيزمي والتوسع في تعميق الآبار بالإضافة الى حفر الابار الافقية وإعادة تقييم الخزانات القديمة خاصة غير التقليدية والتي لم تكن ظاهرة من قبل مما سيساهم في زيادة الاحتياطيات المضافة وتعزيز معدلات الإنتاج.

وأضاف الدكتور رسلان أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية يساعد على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين دقة النتائج في تحديد المناطق ذات الإمكانات العالية للاستكشاف خاصة في الخزانات التقليدية والحقول المتقادمة.

واستعرضت الشركات خلال ورشتي العمل قصص النجاح المحققة ونتائج استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات المسح السيزمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وكذلك استعرضت الشركات الخطط المستقبلية والفرص الواعدة في مجال الاستكشاف.

وفي ختام اللقاء أشاد الدكتور سمير رسلان بجهود الشركات في الحرص على تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الإنتاج من الحقول التابعة لها، معرباً عن تطلعه في استمرار الجهود المبذولة واستمرار التعاون مع الشركاء لتنفيذ المزيد من الاكتشافات بما يضيف إلى الإنتاج الحالي للزيت والغاز.



