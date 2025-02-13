شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الألمانى يعتزم إلغاء 3900 وظيفة بحلول عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك التجاري الألماني (كوميرز بنك) إلغاء 3900 وظيفة بحلول عام 2028 وذلك في خطة لخفض التكاليف تهدف إلى تأكيد استقلاليته فى الوقت الذي يتربص فيه بنك "يوني كريديت" الإيطالي لشراء المجموعة.

وقال البنك في بيان - حسبما نشرته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم الخميس - إن إلغاء هذه الوظائف تبرر بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها الشركة في عام 2024 "التحول الرقمي ونمو المواقع الدولية" وستؤدي إلى تكاليف إعادة هيكلة قدرها 700 مليون يورو في عام 2025.

ويخطط البنك للتخلص من ما يقرب من 10% من قوته العاملة الحالية وتجنب الرحيل القسري مع تقديم برنامج التقاعد المبكر التدريجي هذا العام. وفي الوقت نفسه، سيتم إجراء التوظيف في الخارج وداخل الفرع البولندي "إم بنك".

وأكد البنك أنه على المدى الطويل، ستبقى قوته العاملة مستقرة عند نحو 36 ألفا و700 موظف بدوام كامل.

وفاجأت شركة يونيكريديت السوق في شهر سبتمبر الماضي باستحواذها على 5ر9% من "كوميرز بنك"، نصفها من الدولة الألمانية، مما أثار تكهنات حول إمكانية الاستحواذ.

ومنذ عام 2021، قام ثاني أكبر بنك خاص في ألمانيا بالفعل بخفض عدة آلاف من الوظائف وإغلاق مئات الفروع، مما سمح لنتائجه بالتعافي بشكل كبير منذ عام 2022. وبلغ صافي الربح مستوى قياسيا قدره 7ر2 مليار يورو عام 2024، بزيادة 20٪ على أساس سنوي، كما أُعلن في نهاية شهر يناير الماضي.