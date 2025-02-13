شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لأعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، ارتفاعاً ملحوظاً متجهاً نحو مزيد من الصعود، ويقترب من أعلى مستوى خلال سنة.

وقد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.

عيار 18يسجل 3523 جنيهاً للشراء.

عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب 32880 جنيها.

أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، بعدما سجل الذهب أمس تراجع.

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات"، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.



