شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يعوض خسائر بنسبة 1% ويتجه لمستويات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ترقب الأسواق لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتي قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية العالمية، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأعلى من التوقعات خلال شهر يناير.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2922 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2904 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2914 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1% بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، ولكن سرعان ما عاد السعر للتعافي مجددا ليغلق تداولات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.2% لتظل التداول مستقرة فوق المستوى 2900 دولار للأونصة.

صدرت يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر يناير، والذي يعد مقياس التضخم الرئيسي ليظهر ارتفاع بأعلى من المتوقع في معدلات التضخم، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

وبالرغم من ارتفاع التضخم إلى مستويات الدولار الأمريكي تراجعت الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الحالية بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة الأمريكي.



