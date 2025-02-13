شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "إيرباص هليكوبتر "العالمية تناقش مشروع تصنيع وتجميع منظومة طيران متكاملة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع إيريك شيفالييه سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من مسؤولي شركة "إيرباص هليكوبتر "العالمية لمناقشة مشروع تصنيع وتجميع وصيانة منظومة طيران متكاملة في مصر لدعم قطاع السياحة.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت «الخطيب» إلى أن المشروع يحظى بدعم جهات حكومية رئيسية، منها وزارة الصناعة ووزارة الطيران المدني ووزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب عدد من الشركات المصرية، مشيرا إلى أن التكامل بين القطاعات المختلفة سيسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في نقل التكنولوجيا ورفع معدلات التصدير، مضيفا أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع الطيران، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أشار إيريك شيفالييه سفير فرنسا بالقاهرة إلى التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في قطاع الطيران، مؤكدا أن الشركات الفرنسية، وعلى رأسها "إيرباص"، ترى في السوق المصري فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي.

وبدورهم أوضح مسؤولو شركة "إيرباص هيليكوبتر" العالمية أن استراتيجية الشركة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير القاعدة الصناعية الجوية، وتقديم برامج تدريب ومحاكاة متقدمة، ودعم التصنيع المحلي للطائرات ومكوناتها، وأكدوا استعدادهم لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر بما يعزز قدرتها التنافسية.