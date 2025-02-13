شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 45.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 36965 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13120 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 8396 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 11483 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3110 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 10005 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 3085 سهمًا، 10 آلاف سهم، 10 آلاف سهم، 22.4 ألف سهم، 422.1 ألف سهم، 8246 سهمًا، 57.3 ألف سهم، 186.1 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العبوات الطبية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، عدد 180 ألف سهم، 12 ألف سهم، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 4 ملايين سهم، 1.025 مليون سهم، 16.2 ألف سهم، 8246 سهمًا، 60 ألف سهم، 50 ألف سهم، 179.6 مليون سهم، 163.2 ألف سهم، 309.4 ألف سهم، 341 ألف سهم، 4460 سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك قناة السويس، صافي الدخل من العائد بلغ 5.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 72%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 5.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 148%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات نشاط بلغت 10.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 8.62 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 19%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.45 مليار جنيه مقارنة مع 3.97 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 12%.

في سياق آخر أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة إعمار مصر للتنمية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 4.529 مليار جنيه إلى 5.446 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم وفقا لمعامل المبادلة 14.55 جنيه ومقابل الاستحواذ على عدد 675 مليون سهم من أسهم لشركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية للسهم الواحد على أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة للسهم إلى حساب احتياطي.