“الرياض للتعمير” توقع اتفاقية لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة الرياض للتعمير اتفاقية إستراتيجية مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية، وذلك على هامش “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، والمقام بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الطرفين لتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستدامة البيئية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير مواقع محطات الشحن في أصول تابعة للرياض للتعمير، مما يسهم في دعم تحول الرياض إلى مدينة ذكية ومستدامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الشركة، بما يعزز العوائد الاستثمارية المستدامة، كما تعكس الاتفاقية دور منتدى القطاع الخاص التابع لصندوق الاستثمارات العامة في تمكين الشراكات الفاعلة بين الشركات التابعة للصندوق والقطاع الخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الرياض للتعمير جهاد بن عبدالرحمن القاضي أن الشركة أطلقت مطلع العام 2023م إستراتيجيتها تحت شعار “نستثمر للنمو”، بهدف الالتزام بمبدأ الاستدامة بمفهومها الأشمل، ومنها الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تحقيق شراكات إستراتيجية ذات القيمة المضافة.

وبين أن هذه الاتفاقية تعكس توجه الشركة لدعم تعزيز البنية التحتية للحلول المستدامة لمدينة الرياض بشكل عام، وتقديم حلول أكثر شمولية مع الحفاظ على المكتسبات البيئية، والإسهام في دعم التحول نحو التنقل الكهربائي، ويعزز من مكانة الرياض بصفته مركزًا حضريًا مستدامًا.

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