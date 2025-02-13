“المركزي الروسي” يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.75 روبل، مقارنةً بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 94.0485 روبلًا.

وفي الوقت نفسه خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.18 روبل، ليبلغ 98.0119 روبلًا, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 26 كوبيكًا، ليصل إلى 12.7702 روبلًا.

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