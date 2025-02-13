شكرا لقرائتكم خبر عن بيع محال تجارية بالمزاد العلني بمناطق مختلفة لزيادة الخدمات بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني أسفرت عن بيع 14 محلاً تجارياً بالأسواق التجارية المنفذة عن طريق الجهاز بمناطق (سوق دار مصر ٢ - المنطقة التاسعة عمارات ـ الحي الثالث ـ الحي الرابع ـ المنطقة الخامسة عمارات)، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم بيع المحال بأنشطة متنوعة، بهدف التيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محل إقامتهم، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل جميع أنحاء مدينة الشروق.

وفي السياق ذاته، التقى المهندس بسام محمد الشيخ، الدكتور تامر السعيد، رئيس مجلس إدارة نادى جرين هيلز التابع لوزارة الشباب والرياضة، والعميد مصطفى القاضي، المدير التنفيذي لنادى جرين هيلز، في مقر الجهاز، لبحث سبل التعاون بما يعود بالفائدة على أعضاء النادي والمواطنين بالمدينة في مختلف الأنشطة: "الرياضية، الاجتماعية، الثقافية، والترفيهية".

رحب رئيس جهاز مدينة الشروق، بالحضور، وهنأهم على الطفرة التي شهدها النادي في المرحلة الأخيرة من زيادة في بناء المنشآت لخدمة أعضاء النادي وجميع المواطنين في المدينة، للمساهمة في وصول أبناء المدينة إلى منصات التتويج الرياضية في مختلف المحافل: "المحلية، الإقليمية، والعالمية".

وأشار المهندس بسام محمد الشيخ، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مثمرا بين جهاز المدينة وإدارة النادي، لتحقيق نهضة رياضية وثقافية واجتماعية تعود بالنفع على أعضاء النادي والمواطنين بالمدينة.

وأوضح رئيس نادى جرين في مدينة الشروق، أن حرم النادي سيشهد خلال العام الجاري الكثير من الافتتاحات للمباني الإنشائية سواء للألعاب الرياضية والاجتماعية التي تم حالياً الانتهاء من أعمالها.