مسئولو جهاز القرى السياحية يتفقدون مشروعات الطرق والوحدات السكنية والبحيرات

القاهرة - سامية سيد - في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى السياحية، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أعمال رفع الكفاءة وتوسعة طريق 22 ضمن خطة التطوير وتوفير ساحات انتظار، والتي بلغت نسبة إنجازها مرحلة متقدمة.

وأكد رئيس جهاز القرى السياحية، ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال قبل دخول فصل الصيف لاستقبال الكثافات المتوقعة من ملاك ورواد مركز مارينا العلمين السياحي، بما يتناسب مع أعمال تطوير المداخل والطرق وأعمال رفع كفاءة الخزانات وتنسيق الموقع العام المحيط بمدخل بوابة 1 حتى بوابة 3، فضلاً عن توفير خدمات من خلال طرح فرص استثمارية تخدم الملاك ورواد مركز مارينا العلمين السياحي، مع سرعة تنفيذ ورفع كفاءة ساحات الانتظار بمحيط البحيرة المستديرة لتسهيل خدمات الانتظار لجميع ملاك ورواد مارينا.

كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبحيرات بالمنطقة، واطلع على معدلات تنفيذ أعمال البحيرات بالتوسعات الجنوبية New Marina by the lake، رافقه خلالها المهندس عمرو محيي نائب رئيس الجهاز، والمهندس مينا رأفت، معاون رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز.

وفى سياق متصل، وجه رئيس الجهاز بسرعة دفع المعدلات والمتابعة بصورة منتظمة، لإظهار حجم العمل الضخم الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أعمال التوسعة للمنطقة الجنوبية، التي تعد امتدادا تنمويا لخلق فرص سياحية واستثمارية وسكنية دائمة مكتملة الخدمات.

وفي الإطار ذاته، قام المهندس عمرو محيي، نائب رئيس جهاز القرى السياحية، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بمارينا (8).

وأوضح المهندس عمرو محيي، أن المشروع يتكون من 243 مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي 917 وحدة، وقد بلغت نسبة الإنجاز للمشروع مرحلة متوسطة.

وأضاف أنه تم أيضا خلال الجولة مراجعة موقف أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، فضلاً عن التأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات.