شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع بمستهل تعاملات الخميس 13 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، تقلبات ملحوظة متجهاً نحو مزيد من الصعود حيث سجل عيار 24 سعر 4674 جنيهًا مصريًا للشراء و4645 جنيهًا مصريًا للبيع.

وقد تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم، حيث يتم تحديثها بشكل مستمر وفق العرض والطلب وسعر الدولار والسعر العالمي للذهب.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب للأعيرة المختلفة:

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4674 جنيهًا للشراء.

عيار 21 يسجل 4090 جنيهًا للشراء.

عيار 18يسجل 3506 جنيهات للشراء.

عيار 14 يسجل 2727 جنيهًا للشراء.



أسعار الذهب المعروضة في سياق هذا التقرير لا تشمل المصنعية والضريبة والدمغة، كما أن سعر إعادة بيع الذهب تشمل خصم من 1% إلى 2% من سعر البيع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، حيث قفزت أونصة الذهب في المعاملات الفورية قرب 2,918.52 دولارًا، بعدما سجل الذهب أمس تراجع.

وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية وتفاقم التضخم.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات"، في خطوة تهدف لدعم الصناعتين المحليتين لكنها تزيد من احتمالات تصاعد التوترات التجارية عالمياً.



