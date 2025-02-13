“معايير وآلية التقييم والسياسات المنظمة للاعتماد الوطني”.. ورشة عمل بجازان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

نظّمت غرفة جازان، على مسرح الغرفة أمس، ورشة عمل متخصصة حول “معايير وآلية التقييم والسياسات المنظمة للاعتماد الوطني”، بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI”، بمشاركة خبراء ومتخصصين في المجال الصحي.

وجرى خلال الورشة، التعريف بالمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ودوره في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقافة التميز، ونقاش مفتوح مع ممثلي المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص حول التحديات والفرص في تطبيق الاعتماد، إلى جانب استعراض شامل للمعايير الوطنية وآليات التقييم للمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والمختبرات ومراكز الأسنان والجلدية، وأهمية الامتثال لها لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وحظيت الورشة بمشاركة أكثر من 230 مختصًا من مختلف المنشآت الصحية، ما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الاعتماد الصحي في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز ثقة المجمع القطاعي الصحي، حيث عكست الورشة جهود غرفة جازان في دعم المنشآت الصحية للوصول إلى أعلى معايير الجودة والاعتماد الوطني، وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة.

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