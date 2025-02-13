شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4090 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

سعر الذهب في مصر

عيار 21

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أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4674.25 جنيه للبيع، و4645.75 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4284.75 جنيه للبيع، و4258.5 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4090 جنيها للبيع، و4065 جنيها للشراء.وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3505.75 جنيه للبيع، و3484.25 جنيه للشراء.وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2726.75 جنيه للبيع، و2710 جنيهات للشراء.وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2337.25 جنيه للبيع، و2322.75 جنيه للشراء.وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32720 جنيها للبيع، و32520 جنيها للشراء.