الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4090 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4090 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4090 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4674.25 جنيه للبيع، و4645.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4284.75 جنيه للبيع، و4258.5 جنيه للشراء.

عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4090 جنيها للبيع، و4065 جنيها للشراء.

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وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3505.75 جنيه للبيع، و3484.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2726.75 جنيه للبيع، و2710 جنيهات للشراء.

أسعار الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2337.25 جنيه للبيع، و2322.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32720 جنيها للبيع، و32520 جنيها للشراء.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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