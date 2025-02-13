شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4090 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4284.75 جنيه للبيع، و4258.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3505.75 جنيه للبيع، و3484.25 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2726.75 جنيه للبيع، و2710 جنيهات للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32720 جنيها للبيع، و32520 جنيها للشراء.
سعر الذهب في مصرسجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4674.25 جنيه للبيع، و4645.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4284.75 جنيه للبيع، و4258.5 جنيه للشراء.
عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 4090 جنيها للبيع، و4065 جنيها للشراء.
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وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2726.75 جنيه للبيع، و2710 جنيهات للشراء.
أسعار الذهبوارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2337.25 جنيه للبيع، و2322.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 32720 جنيها للبيع، و32520 جنيها للشراء.