شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «دار المركبة» توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 0.5 ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة اسهم الشركة وفقاً لما يلي:

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.5) ريال.

• عدد الأسهم قبل التعديل: (2,500,000) سهم.

• عدد الأسهم بعد التعديل: (50,000,000) سهم.

• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.

• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.

• تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(رأس المال).

2. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

3. الموافقة على اعتماد سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.

4. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

5. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح).

6. الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (1,051,185) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة واحتسابه ضمن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتجزئة اسهم الشركة وفقاً لما يلي:• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريالات.• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.5) ريال.• عدد الأسهم قبل التعديل: (2,500,000) سهم.• عدد الأسهم بعد التعديل: (50,000,000) سهم.• لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تجزئة الأسهم.• تاريخ النفاذ: في حالة الموافقة على البند سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة السهم، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تجزئة الأسهم.• تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(رأس المال).2. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.3. الموافقة على اعتماد سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.4. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.5. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح).6. الموافقة على تحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (1,051,185) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2023م إلى حساب الأرباح المبقاة واحتسابه ضمن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.