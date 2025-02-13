شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ليفا للتأمين» تقفز إلى 32.76 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

• ارتفاع في صافي خدمات التأمين خلال العام الحالي بمبلغ 13,243 مليون ريال بنسبة 98.06%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف التأمين للعام الحالي.

• انخفاض مخصص الزكاة خلال العام الحالي بنسبة 88.38% ليبلغ (717) مليون ريال مقارنة بـ (6,169) مليون ريال في العام السابق.

• بلغ صافي مصاريف عقود إعادة التأمين خلال العام الحالي (68,425) مليون ريال مقارنة بـ (86,688) مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 21.07%.

• ارتفاع دخل الاستثمار خلال العام بنسبة 25.22% ليبلغ 31,233 مليون ريال مقارنة بـ 24,942 مليون ريال في العام السابق.

• بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين خلال العام الحالي (2,000) مليون ريال مقارنة بـ (3,564) مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 43.88%.

ونوهت بتعويض التحسن العام جزئيًا بزيادة في مصاريف التشغيل الأخرى إذ بلغت (22,503) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ (17,456) مليون ريال في العام السابق، بارتفاع قدره 28.91%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة ليفا للتأمين في عام 2024 بنسبة 191% إلى 32.761 مليون ريال، مقارنة بـ11.258 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الربح بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:• ارتفاع في صافي خدمات التأمين خلال العام الحالي بمبلغ 13,243 مليون ريال بنسبة 98.06%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف التأمين للعام الحالي.• انخفاض مخصص الزكاة خلال العام الحالي بنسبة 88.38% ليبلغ (717) مليون ريال مقارنة بـ (6,169) مليون ريال في العام السابق.• بلغ صافي مصاريف عقود إعادة التأمين خلال العام الحالي (68,425) مليون ريال مقارنة بـ (86,688) مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 21.07%.• ارتفاع دخل الاستثمار خلال العام بنسبة 25.22% ليبلغ 31,233 مليون ريال مقارنة بـ 24,942 مليون ريال في العام السابق.• بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين خلال العام الحالي (2,000) مليون ريال مقارنة بـ (3,564) مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 43.88%.ونوهت بتعويض التحسن العام جزئيًا بزيادة في مصاريف التشغيل الأخرى إذ بلغت (22,503) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ (17,456) مليون ريال في العام السابق، بارتفاع قدره 28.91%.