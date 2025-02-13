شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «ليفا للتأمين» تقفز إلى 32.76 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة ليفا للتأمين في عام 2024 بنسبة 191% إلى 32.761 مليون ريال، مقارنة بـ11.258 مليون ريال في عام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الربح بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
• ارتفاع في صافي خدمات التأمين خلال العام الحالي بمبلغ 13,243 مليون ريال بنسبة 98.06%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف التأمين للعام الحالي.
• انخفاض مخصص الزكاة خلال العام الحالي بنسبة 88.38% ليبلغ (717) مليون ريال مقارنة بـ (6,169) مليون ريال في العام السابق.
• بلغ صافي مصاريف عقود إعادة التأمين خلال العام الحالي (68,425) مليون ريال مقارنة بـ (86,688) مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 21.07%.
• ارتفاع دخل الاستثمار خلال العام بنسبة 25.22% ليبلغ 31,233 مليون ريال مقارنة بـ 24,942 مليون ريال في العام السابق.
• بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين خلال العام الحالي (2,000) مليون ريال مقارنة بـ (3,564) مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 43.88%.
ونوهت بتعويض التحسن العام جزئيًا بزيادة في مصاريف التشغيل الأخرى إذ بلغت (22,503) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ (17,456) مليون ريال في العام السابق، بارتفاع قدره 28.91%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الربح بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
• ارتفاع في صافي خدمات التأمين خلال العام الحالي بمبلغ 13,243 مليون ريال بنسبة 98.06%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف التأمين للعام الحالي.
• انخفاض مخصص الزكاة خلال العام الحالي بنسبة 88.38% ليبلغ (717) مليون ريال مقارنة بـ (6,169) مليون ريال في العام السابق.
• بلغ صافي مصاريف عقود إعادة التأمين خلال العام الحالي (68,425) مليون ريال مقارنة بـ (86,688) مليون ريال للعام السابق بانخفاض قدره 21.07%.
• ارتفاع دخل الاستثمار خلال العام بنسبة 25.22% ليبلغ 31,233 مليون ريال مقارنة بـ 24,942 مليون ريال في العام السابق.
• بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين خلال العام الحالي (2,000) مليون ريال مقارنة بـ (3,564) مليون ريال في العام السابق بانخفاض قدره 43.88%.
ونوهت بتعويض التحسن العام جزئيًا بزيادة في مصاريف التشغيل الأخرى إذ بلغت (22,503) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بـ (17,456) مليون ريال في العام السابق، بارتفاع قدره 28.91%.