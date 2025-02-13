شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي»: بدء طرح صكوك بقيمة 50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رواسي البناء للاستثمار بدء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولى مقومة بالريال، التي ستطرح طرحا عاما.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ 50 مليون ريال، علما بأنه ستحدد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 16 فبراير، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 27 فبراير الحالي.
ونوهت بطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميا.
وعينت شركة رواسي البناء للاستثمار، شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر طرح الصك ألف ريال للصك الواحد، فيما تبلغ القيمة الأساسية ألف ريال.
وذكرت أن مدة استحقاق الصك 5 سنوات، فيما تسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة رهنا بأي عملية شراء أو إلغاء أو استرداد مبكر ويوجد خيار الشراء للمصدر بأي تاريخ توزيع دوري بدءا من ثالث سنة على الإصدار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمبلغ 50 مليون ريال، علما بأنه ستحدد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناء على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأضافت أن تاريخ بداية الطرح 16 فبراير، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 27 فبراير الحالي.
ونوهت بطرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميا.
وعينت شركة رواسي البناء للاستثمار، شركة الخير كابيتال السعودية كمدير الترتيب والمتعامل الأولي فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، فيما يبلغ سعر طرح الصك ألف ريال للصك الواحد، فيما تبلغ القيمة الأساسية ألف ريال.
وذكرت أن مدة استحقاق الصك 5 سنوات، فيما تسترد الصكوك بمعدل 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة رهنا بأي عملية شراء أو إلغاء أو استرداد مبكر ويوجد خيار الشراء للمصدر بأي تاريخ توزيع دوري بدءا من ثالث سنة على الإصدار.