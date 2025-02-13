شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنعام القابضة» توافق على تعديل القيمة الاسمية للسهم والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (0.50) ريال.

• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 10 ريالات.

• عدد الأسهم قبل التعديل: 630,000,000 سهم.

• عدد الأسهم بعد التعديل: 31,500,000 سهم.

• لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم.

• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التعديل نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم.

ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم.

• تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.

• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعديل أسهم الشركة وفقا لما يلي:• القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (0.50) ريال.• القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 10 ريالات.• عدد الأسهم قبل التعديل: 630,000,000 سهم.• عدد الأسهم بعد التعديل: 31,500,000 سهم.• لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تعديل الأسهم.• تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند ، سيكون قرار التعديل نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم.ونوهت بتطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تعديل الأسهم.• تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة.• تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.