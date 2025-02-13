شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الألماني الصحية: رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الدمام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) على الترخيص النهائي من وزارة الصحة لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام من 150 سريرًا إلى 300 سرير، وذلك دون أي تكاليف إنشائية إضافية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تنفيذ المستشفى مسبقًا جاء وفق معايير تتيح هذه التوسعة بكفاءة عالية.
وأضافت أن الأثر المالي على الشركة:
من المتوقع أن يكون لهذه التوسعة أثر إيجابي على الأداء المالي، وستؤدي إلى:
- زيادة الإيرادات من خلال استقبال عدد أكبر من المرضى دون تكاليف إنشاء إضافية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية عبر الاستفادة المثلى من البنية التحتية الحالية، مما يعزز من قيمة المستشفى وقدرته التنافسية في القطاع الصحي
- رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المستشفى على تلبية الطلب المتزايد.
وتؤكد الشركة التزامها المستمر بتطوير الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تنفيذ المستشفى مسبقًا جاء وفق معايير تتيح هذه التوسعة بكفاءة عالية.
وأضافت أن الأثر المالي على الشركة:
من المتوقع أن يكون لهذه التوسعة أثر إيجابي على الأداء المالي، وستؤدي إلى:
- زيادة الإيرادات من خلال استقبال عدد أكبر من المرضى دون تكاليف إنشاء إضافية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية عبر الاستفادة المثلى من البنية التحتية الحالية، مما يعزز من قيمة المستشفى وقدرته التنافسية في القطاع الصحي
- رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المستشفى على تلبية الطلب المتزايد.
وتؤكد الشركة التزامها المستمر بتطوير الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.