شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يشارك باجتماعات منتدى الإدارة العامة على هامش قمة الحكومات والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في اجتماع وزراء الخدمة المدنية العرب الذي عقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات والتي استمرت أعمالها في دبي لمدة ٣ أيام.

وبحث الاجتماع حالة الإدارة العامة العربية ودور الحكومات في ظل تنامي وتطور استخدامات الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بذلك من فرص وتحديات على مؤسسات الإدارة العامة، كما اطلع الوزراء على نتائج استبيان عالمي أجرته إحدى الشركات البحثية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمال الإدارة العامة.

هذا وشهد الدكتور صالح الشيخ والوزراء العرب تخريج الدفعة الثانية من برنامج قيادات حكومات المستقبل، والذي يقام البرنامج بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وذلك للمساهمة في إعداد نخبة قيادات عربية حكومية شابة مزودة بمهارات الجاهزية للمستقبل التي تتطلبها حكومات الغد، وقادرة على مـــواكبة متــغيرات العــصر، ومستعدة للتعامل مع تحديات الغد.

كما شارك الدكتور صالح الشيخ، بصفته نائبا لرئيس المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، كمتحدث رئيسي في اجتماع المنظمة الذي تناول قدرة الدول على الصمود والتعامل مع الأزمات الناتجة عن الجوائح والكوارث الطبيعية والانسانية مثل التغير المناخي والصراعات، بحضور الوزراء المختصين بالإدارة العامة والخدمة المدنية في الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، وممثلي المنظمات الخاصة بالادارة العامة في القارات الثلاث، حيث تم تناول جهود هذه الدول في مواجهة الكوارث والأزمات والتحديات المرتبطة بذلك .

هذا وقد استعرض رئيس الجهاز الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الماضية ومنها الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين لاسيما على المستوى المحلي وذلك من خلال المشروع القومي (حياة كريمة)، والذي يخدم حوالي ٥٨ مليون مواطن. مؤكدا على تكامل الادوات والتنسيق الكامل بين جميع الفاعلين سواء حكومة او مجتمع مدني وفي مقدمتهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتناول كذلك الجهود المبذولة في القضاء على المناطق غير المخططة والخطرة وتوفير سكن آمن ومدعوم لجميع المواطنين، مضيفاً أن الدولة تعمل على توفير تأمين صحي شامل يضمن توفير الرعاية الصحية للجميع حيث تم التطبيق على عدة محافظات.

كما قامت الحكومة منذ عام ٢٠١٨ بإنشاء تقسيم تنظيمي بكل الجهات الحكومية معني بالإدارة الاستراتيجية يتضمن عدة تقسيمات فرعية منها تقسيم تنظيمي يخص التعامل مع الكوارث والأزمات والحد من المخاطر. وقامت الدولة في عام ٢٠٢٠ بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل مع الأزمات والكوارث، وإنشاء منظومة مركزية للبيانات ذات الصلة تربط بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة مواجهة الكوارث وحسن التعامل معها والحد من أثارها.

كما تقوم الحكومة ايضاً بتدريب العاملين في هذا المجال، وتنفذ برامج لتوعية المواطنين، لافتاً إلى الأعباء التي يتحملها الاقتصاد المصري نتيجة استضافتها أكثر من ٩ ملايين ضيف من الدول المجاورة التي تعاني من الأزمات، ولقد حرصت مصر على توفير كل الرعاية لهم ومعاملتهم مثل أشقائهم المصريين بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليم، مشيرا إلى الحاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي مع مصر لمواجهة هذا التحدي من خلال قيام المجتمع الدولي بالتدخل بتقديم حلول عملية وسلمية للصراعات بالمنطقة وحل مشكلات دول الجوار.



وعلى هامش أعمال المنتدى، أجرى الدكتور صالح الشيخ العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية منها لقاء السيدة الزا بيليشوفسكي مدير الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ولقاء السيد أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشئون السياسية بدولة سيراليون، ورئيس لجنة مراجعة النظراء ببلاده، حيث استعرض الوزيران استعدادات الجانبين لتنفيذ بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بالقاهرة مايو الماضي، ولقاء السيد موريلي موكاسا وزير الخدمة العامة بدولة أوغندا، حيث بحثا مجالات التعاون في مجال الإدارة العامة.



