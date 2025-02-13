شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تغيرات كبيرة.. كيف استهل سعر الدولار اليوم الجلسة الصباحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصري، فى مستهل التعاملات بالبنوك المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ بعد تغيرات كبيرة أمس، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.56 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مستهل التعاملات اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.