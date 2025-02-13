شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات هتخفض قيمة فاتورة الكهرباء خلال شهر رمضان وتوفر فلوسك والان مع تفاصيل الخبر

أسابيع قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك والمعروف بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء وزيادة فترة الذروة التى تبدأ من آذان المغرب وحتى وقت السحور، لذلك يقدم الخليج 365 لقرايه بعض النصائح التى تساهم فى خفض قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الكريم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة فى التعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وهى كالآتى:

1- يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة .

2- عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4- ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.

5- أغلق مبرد المياه بنزع الفيشة من المنبع بعد اذان الفجر و اعد تشغيله قبل اذان المغرب بنصف ساعة.

6- استخدمى الاوانى الزجاجية بالفرن الكهربائي و تجنبي وضع الأطعمة المجمدة.

7- فى حالة استخدام غلاية المياه "الكاتيل" ينصح بوضع كمية المياه التى تحتاجها فقط و عدم ملئ الغلابة بالكامل.