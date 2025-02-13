شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، حيث يشهد تطورات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف بالبنوك المصرية.
وسجل فى البنك المركزى المصرى 50.56 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار بالبنوك كالاتى:
50.57 جنيه للشراء.
50.67 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر.
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
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