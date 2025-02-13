كم سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 ببنكى الأهلى ومصر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 13 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث بالبنوك المصرية، حيث يشهد تطورات ملحوظة خلال تعاملات سوق الصرف بالبنوك المصرية.

محمد يوسف

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