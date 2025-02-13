الاقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الخميس، 13 فبراير 2025 10:29 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس للعائد الكلي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 29706 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 36800 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8371 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11456 نقطة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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