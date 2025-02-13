شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من 253 قرية ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

يعد المشروع القومى "حياة كريمة" المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، البالغ 60 مليون مواطن ويصل عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع، وقد بلغت الإتاحة المالية في المرحلة الأولى بلغت 274 مليار جنيه من جملة المخصصات بنسبة 78%.

وعن الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى انه يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بالقرى المستهدفة في إطار المرحلة الأولي، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، داخل 52 مركزا على مستوي 20 محافظة.

وأشار التقرير، إلى أن عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها بشكل كامل في إطار المرحلة الأولى وصل إلى 253 قرية، منها 117 قرية خلال الأسبوعين الماضيين، بتكلفة إجمالية بلغت 350 مليار جنيه وأن هناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وأنه جار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح التقرير ان المشروعات التى تم تنفيذها تقدم خدمات أساسية من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وكذا الجدول الزمني المقترح للانتهاء من هذه المشروعات.

واكد التقرير ان المشروعات المنفذه ساعدت في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية. وأكد التقرير أن المشروع يدعم جهود الدولة المبذولة في العديد من المجالات ويُسرع من معدلات تنفيذ العديد من المشروعات القومية الأخرى مثل مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث يتم ضمن المرحلة الأولى إنشاء وتطوير 1102 وحدة صحية و24 مستشفى مركزي بمواصفات منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما يستهدف المشروع خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، فقد استحوذت محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من تلك المرحلة، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مخصصات المرحلة الأولى.

وأوضح التقرير أن المشروع يساعد في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث أن نسبة 30% من استثماراته خضراء، كما أنه أول مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا يتم من خلاله تأهيل 3 قرى (فارس بأسوان، نهطاى بالغربية، شما بالمنوفية).