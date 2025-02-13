شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.56 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و 50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و 50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الخميس:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



