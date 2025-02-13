شكرا لقرائتكم خبر عن «زين السعودية» توقع اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بـ1.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) اتفاقية تسهيلات مصرفية، اليوم، متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي مقابل سداد تسهيلات المرابحة القائم مع وزارة المالية والتي كانت أقساطه سنوية مع قسط أخير مجدول في 1 يونيو 2027م.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعتبر هذه التسهيلات الجديدة بشروط تجارية أفضل ويتم سدادها كدفعة واحدة بعد 5 سنوات في تاريخ 17 فبراير 2030م.وقالت الشركة: إن قيمة التمويل 1.934 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمول 5 سنوات.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية (اتفاقية التسهيلات) – سند لأمر.وذكرت أن الهدف من التمويل: سداد تسهيلات المرابحة القائم مع وزارة المالية بشروط تجارية أفضل، مما يسهم في تحقيق استراتيجية الشركة وتعزيز التدفقات النقدية.