شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البنك السعودي للاستثمار توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة والتي تبدأ من 14 فبراير 2025، لمدة 3 سنوات، حتى 13 فبراير 2028.
والأعضاء هم: عبداللطيف السيف، محمد الخليل، ياسر آل جارالله، محمد موسى، خالد الرويس، د. غازي الراوي، هاني الشريف، د. عبدالعزيز الزوم، محمد القرينيس.
وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وهم: شركة ارنست ان يونغ وشركة ديلويت، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025، إضافة إلى الربع الأول من عام 2026، مقابل 2.390 مليون ريال لكل مراجع.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العام بالترخيص الوارد في الفقرة 2 من المادة 27من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وبناء على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2022.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة والتي تبدأ من 14 فبراير 2025، لمدة 3 سنوات، حتى 13 فبراير 2028.
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وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وهم: شركة ارنست ان يونغ وشركة ديلويت، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025، إضافة إلى الربع الأول من عام 2026، مقابل 2.390 مليون ريال لكل مراجع.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العام بالترخيص الوارد في الفقرة 2 من المادة 27من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وبناء على لائحة الأعمال المنافسة في البنك السعودي للاستثمار الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في فبراير 2022.