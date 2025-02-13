شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المتحدة الدولية القابضة» إلى 222.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات العام الحالي بنسبة 19.1% مقارنةً بالعام السابق، ولكن نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة نمو محفظة التمويل، فقد نما صافي الربح بنسبة 4.8% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ليسجل صافي الربح 222.4 مليون ريال مقابل 212.2 مليون ريال عن العام الماضي. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة في عام 2024 بنسبة 4.8% إلى 222.38 مليون ريال، مقابل 212.17 مليون ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 28.4% مقارنة بالعام السابق.وجاء ذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات العام الحالي بنسبة 19.1% مقارنةً بالعام السابق، ولكن نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية خلال العام الحالي، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة نتيجة نمو محفظة التمويل، فقد نما صافي الربح بنسبة 4.8% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ليسجل صافي الربح 222.4 مليون ريال مقابل 212.2 مليون ريال عن العام الماضي.