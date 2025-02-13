شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إكسترا» إلى 534.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 14.5% مقارنة بالعام الماضي، مما أدي إلي تسجيل الشركة لصافي ربح بقيمة 534.4 مليون ريال، مقارنة بـ 390.5 مليون ريال عن العام الماضي، محققةً نسبة نمو قدرها 36.9%.

وعند استبعاد أثر الأحداث غير المتكررة، بما في ذلك:

- وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية خلال العام الماضي.

- رد مخصصات بقيمة 16.3 مليون ريال مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة خلال العام الحالي.

- تحصيل ديون بقيمة 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة.

تصبح نسبة نمو صافي الربح المعدل 18.5%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في عام 2024، بنسبة 36.87% إلى 534.4 مليون ريال، مقابل 390.4 مليون ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، كان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بتحسن إجمالي الربح خلال العام الحالي نتيجة إلى تحسن المزيج البيعي والنمو في قطاع التمويل الاستهلاكي أثر إيجابي على نمو صافي أرباح الشركة، وذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.وارتفع إجمالي الربح بنسبة 14.5% مقارنة بالعام الماضي، مما أدي إلي تسجيل الشركة لصافي ربح بقيمة 534.4 مليون ريال، مقارنة بـ 390.5 مليون ريال عن العام الماضي، محققةً نسبة نمو قدرها 36.9%.وعند استبعاد أثر الأحداث غير المتكررة، بما في ذلك:- وقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية خلال العام الماضي.- رد مخصصات بقيمة 16.3 مليون ريال مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة خلال العام الحالي.- تحصيل ديون بقيمة 10.5 مليون ريال مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قبل الشركة المتحدة للإلكترونيات في قطاع التجزئة.تصبح نسبة نمو صافي الربح المعدل 18.5%.