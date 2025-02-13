شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الذهب اليوم بعد شهادة "باول" أمام الكونجرس حول الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، إن الاقتصاد في وضع جيد وإن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة أكثر، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعف سوق العمل.

وقد استشهد باول في شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ بالتضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي وعدم اليقين بشأن التأثيرات التضخمية لسياسات ترامب على أنها أعطت البنك الاحتياطي الفيدرالي فرص أقل لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما استدعي هبوط الذهب عالميًا.

تعرض الذهب لضغوط بشكل رئيسي بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.5%، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع لتسجل الأونصة هبوط عند 2885 دولارًا

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، وسط تذبذب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.