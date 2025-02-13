شكرا لقرائتكم خبر عن 4 استحواذات جديدة يوافق عليها حماية المنافسة أبرزها قطر القابض.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية الأخير، والخاص بالموافقة على التركزات الاقتصادية.

وينشر الخليج 365 بالانفو جراف الاخطارات التي حصلت على موافقات والتي ضمت 4 اخطارات وفقا لما يلي:

*طلب استحواذ شركة كازيون ليمتد على نسبة تتراوح بين 96,64% إلى 100% من إجمالي أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر

*طلب استحواذ شركة قطر القابضة ال ال سي على القدرة على التحكم الجماعي في شركة ساوبر هولدينج إيه جي

*طلب استحواذ شركة إل سي بي فاند مانجر بي. في. على التحكم الجماعي في شركة إم. إس. إس. هولدينج

*طلب استحواذ شركة سي دي إس لافورازيني ماتيري بلاستيكيه إس.آر.إل على نسبة 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت).

وقبل أيام وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدة طلبات للاستحواذ، ضمت كلا من استحواذ شركة تي سي إل تشاينا ستار اوبتواليكترونيكس تكنولوجي كو إل تي دي على 80% من أسهم شركة إل جي ديسبلاي تشاينا كو إل تي دي، وطلب استحواذ شركة ستورا إنسو أويج على 621 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة جونيكالا أوي، وطلب استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز2 كوبيراتيف يو إيه على نسبة 21% من أسهم شركة فيتال فارما كونكشنز.



