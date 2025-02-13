مجموعة “أباريل”: الابتكار والاستدامة يقودان مستقبل قطاع التجزئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مجموعة «أباريل» التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة بوصفهما عاملَين رئيسيَين لإعادة تشكيل مستقبل قطاع التجزئة، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025، الذي أقيم في الرياض يومي 4 و5 فبراير (شباط) 2025.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” شدد نيراج تكشنداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أباريل»، على أهمية تبني الحلول الرقمية والممارسات المستدامة لمواكبة التحولات السريعة في قطاع التجزئة، وقال: «يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المرموق الذي يجمع أبرز قادة قطاع التجزئة وصناع القرار والمستثمرين».

ويمثل المنتدى منصة مثالية لاستكشاف أحدث الاتجاهات في التحول الرقمي والاستدامة ودورهما في تطوير القطاع. وأضاف: «لطالما كان نجاح مجموعة (أباريل) قائماً على رؤية استراتيجية واضحة واستثمارات مستدامة في التكنولوجيا والتوسع. بدأنا بعلامة تجارية واحدة، واليوم ندير أكثر من 150 متجراً، ونمثل 75 علامة تجارية عالمية».

ومع تحول دبي إلى مركز تجاري عالمي، استطعنا اغتنام الفرص لتوسيع عملياتنا وتعزيز تجربة عملائنا. وأشار تكشنداني إلى أهمية التحول الرقمي، وأوضح: «في العصر الحالي، لم يعد التطور الرقمي خياراً بل هو ضرورة استراتيجية. لذلك، تستثمر مجموعة (أباريل) بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتجارة الإلكترونية، لضمان تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة».

كما شدد على التزام المجموعة بالاستدامة: «نحن نؤمن بأن المستقبل يعتمد على ممارسات مسؤولة، ويزداد وعي المستهلكين بأهمية العلامات التجارية التي تدمج الاستدامة في عملياتها. ومن هذا المنطلق، تعمل مجموعة (أباريل) على تبني معايير استدامة شاملة في كل عملياتها التشغيلية».

وفيما يتعلق بالسوق السعودي، قال تكشنداني: «تعد السعودية من الأسواق المحورية في المنطقة، حيث تفتح (رؤية 2030) آفاقاً استثمارية جديدة تعزز قطاع التجزئة. استضافة الرياض لمنتدى قادة التجزئة العالمي تؤكد دور المملكة المتنامي بصفتها مركزاً رئيسياً للأعمال والنمو».

واختتم تكشنداني حديثه بالقول: «تركز خططنا المستقبلية على توسيع نطاق عملياتنا، وتعزيز حضورنا الرقمي، والابتكار المستمر في تجربة التسوق. نحن متحمسون للمستقبل ونتطلع إلى المزيد من النجاح والشراكات المثمرة».

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