شكرا لقرائتكم خبر عن لشركات التأمين.. 5 بيانات يجب إرسالها لهيئة الرقابة المالية بصفة دورية والان مع تفاصيل الخبر

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين وإعادة التأمين، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات التالية:

1- تقرير ربع سنوي وسنوي معتمد من الممثل القانوني للشركة ومدير الاستثمار، يتضمن إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة، والبيانات التفصيلية للأدوات المالية المستثمر فيها ونسبتها من إجمالي المحفظة والعوائد المحققة لكل أداة استثمارية على حدة بالمبالغ والمعدلات، وتقييم الإدارة لأداء المحفظة الاستثمارية مع تحديد مبررات تحقيق عوائد تفوق أو تقل عن العوائد المتوقعة، وفقًا للمؤشر المرجعي المستخدم لمراجعة عوائد المحفظة، وتقيم أسباب تجاوز الشركة للمخاطر المقبولة المحددة بالسياسة الاستثمارية، وطرق التعامل معها، وطرق إعادة توازن المحفظة، وبيان الدراسات والتحليلات التي اعتمد عليها القائمون على إدارة المحفظة، ونتائج اختبارات الإجهاد، وتحليل السيناريوهات.

2- شهادة من مدير الاستثمار الخارجي الموكل إليه إدارة محافظ الاستثمارات تقدم مع كل مركز مالي ربع سنوي وسنوي بقيمتها وبالبيانات التفصيلية لكل محفظة على حدة توضح به الأدوات المستثمر بها بالتفصيل والعوائد أو الخسائر المحققة لكل قناة استثمارية، والأرباح أو الخسائر الرأسمالية في المحفظة الاستثمارية وكافة مصاريف الاستثمار بالتفاصيل وبما في ذلك أتعاب إدارة المحفظة.

3- بيان تفصيلي بقيمة الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات استثمارية وكذا بقيمة الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال وأي تعديلات تطرأ عليهما، وذلك في نهاية السنة المالية وحال طلبه من الهيئة.

4- نشوء وقائع من شأنها حدوث أي من حالات تعارض المصالح، وطريقة التعامل معها.

يذكر أن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني انخفض إلى 41 شركة بنهاية يونيو عام 2024 مقابل 42 شركة بنهاية يونيو عام 2023، وزادت عدد مجمعات التأمين إلى 6 مجمعات بنهاية يونيو 2024 مقابل 5 مجمعات بنهاية يونيو 2024، واستقرت صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.