شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع السندات الأمريكية.. ما هى تطورات سعر الذهب اليوم فى البورصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الذهب لضغوط بشكل رئيسي بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.5%، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع لتسجل الأونصة هبوط عند 2885 دولارًا

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، وسط تذبذب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

الذهب ملاذ آمن

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.



من جهة أخرى هناك تأثير من بعض عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب بعد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، وقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي قد يكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب إذا حدث أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بأعلى من المتوقع.