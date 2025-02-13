شكرا لقرائتكم خبر عن أهم إجراءات تهيئة البنية التحتية اللازمة لمشروعات الهيدروجين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن استراتيجية الدولة للطاقة المتكاملة والمستدامة تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة كأحد الوسائل لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والاستثمار فى مستقبل الطاقة وبالتحديد الهيدروجين الأخضر.

ويستهدف قطاع البترول العمل بالتوازى لمواكبة التغيرات السريعة في منظومة الطاقة والتوجهات القومية للدولة المصرية لتنمية مصادر الهيدروجين والإعداد وتهيئة البنية التحتية اللازمة وإنطلاقاً مما تمتلكه الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" من خبرات وقدرات وإدارتها للشبكة القومية للغازات الطبيعية، أضافت بمجالات العمل في النظام الأساسي للشركة نشاط إنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين وكذا فصل ونقل ثانى أكسيد الكربون كأنشطة جديدة تسمح بقيام الشركة بتنفيذ وتشغيل مشروعات لتلك الأنشطة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والتي من أهمها وفقا لتقرير لقطاع البترول:

1-توقيع مذكرة تفاهم مع شركتى شيودا اليابانية وأكسنز الفرنسية للتعاون في مشروعات الهيدروجين وفصل ونقل ثاني أكسيد الكربون وإمكانية تمويل هذه المشروعات وتدريب المختصين بالشركة في برامج متخصصة بهذا النشاط.

2-تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة رينا الإيطالية لتقديم الاستشارات الهندسية الخاصة بالمشاريع المتعلقة بمزج الهيدروجين وإزالة الكربون في شبكة الغاز الطبيعي.

3- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديسفا اليونانية للتعاون في مجال نقل الغاز الطبيعى والهيدروجين والتقاط ونقل ثاني أكسيد الكربون والطاقة المستدامة وإعادة تخزينه بين مصر واليونان.



4- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وبيكرريسك الأمريكية للتعاون في مجالات سلامة العمليات وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون.

5- تشكيل لجان فنية واستراتيجية لبدء نشاط الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون تقوم بدراسة تكنولوجيات واقتصاديات إنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين وإمكانية خلط الهيدروجين في شبكة الغاز طبقاً لقواعد وتعليمات السلامة لصناعة الهيدروجين وتقوم بإعداد خطة لبناء القدرات فى مجالات الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة الشركاء المحتملين.