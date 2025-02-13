“التعاونية” و”عقار” توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الرقمنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة «التعاونية» للتأمين عن توقيع اتفاقية شراكة مع «عقار»؛ المنصة الرقمية المختصة في مجال العقارات بالسعودية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «ليب 2025 (LEAP 2025)» المقام حالياً بالعاصمة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات الرقمية بين قطاعَي التأمين والعقارات.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تهدف الشراكة الجديدة إلى تقديم منتجات التأمين على منصات الوحدات السكنية لجميع مستخدمي منصة «عقار»، وتوفير مزيد من الحلول التأمينية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء. كما تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط إجراءات التأمين على العقارات وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للمستخدمين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء منصة «عقار» من الوصول السلس لمجموعة متنوعة من خدمات التأمين التي تقدمها شركة «التعاونية»، مثل التأمين على الوحدات السكنية، الذي يوفر تغطية شاملة للعقارات ضد مختلف المخاطر، مثل الحرائق والسرقة والأضرار مسؤولية الطرف الثالث. وستقدم «التعاونية» خيارات تأمين مخصصة تلبي الاحتياجات الخاصة لكل عميل، كما يمكن للعملاء الوصول بسهولة إلى منتجات التأمين وإدارتها مباشرةً من خلال منصة «عقار».

وقال المهندس سلطان الخمشي، «الرئيس التنفيذي للقطاع العام» في شركة «التعاونية» للتأمين: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع (عقار)، التي تعدّ منصة رائدة في قطاع العقارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنتمكن من تقديم خدمات تأمينية مبتكرة ومتكاملة لعملاء التطبيق، وتلبية احتياجاتهم في هذا القطاع الحيوي».

من جهته، قال إبراهيم الشهيل، الرئيس التنفيذي لمنصة «عقار»: «هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في توفير تجربة متكاملة للمستخدمين بقطاع العقارات. ومن خلال تعاوننا مع (التعاونية) للتأمين، سنتمكن من تزويد عملائنا بخيارات تأمينية متنوعة وموثوقة، مما يساهم في تسهيل عملية شراء وتأمين العقارات».

وتأتي هذه الشراكة في إطار «جهود (التعاونية) للتوسع في تقديم خدماتها الرقمية وتلبية احتياجات العملاء المتنامية في قطاع العقارات. ومن خلال هذه الاتفاقية، تسعى الشركتان إلى تحقيق التكامل بين خدماتهما وتوفير قيمة مضافة للمستخدمين».

نسخ الرابط تم نسخ الرابط