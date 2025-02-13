غرفة أبها تطلق منتدى عسير التجاري 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلق بمنطقة عسير، المنتدى التجاري ٢٠٢٥، الذي نظمته اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير.

وناقش المنتدى نظام السجل التجاري، ونظام الشركات الجديد، وحماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والرقابة على جودة السلع والخدمات.

وناقش المنتدى الخدمات المقدمة من المركز السعودي للأعمال، وذلك لإنشاء بيئة أعمال جاذبة، وتقديم نماذج للخدمات المعززة للقدرات التنافسية والاستثمار والنمو في الواقع.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة أبها رئيس اللجنة التجارية ماجد آل سحيم، أن المنتدى يسعى إلى تعزيز المفاهيم التجارية وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء الوعي بأهمية التجارة والاستثمار كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.

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