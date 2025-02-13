شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الخميس 13-2-2025.. السعر 3 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس 13 -2-2025 فى الأسواق، وبلغ متوسط سعر الطن 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يترأوح ما بين 3000-3350 جنيه.

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة ترأوحت من 30 إلى 100 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصرى 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية فى صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يسهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر فبراير 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 التى زادت فيها ما بين 30 إلى 100 جنيه، فى الوقت الذى ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال ألفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس ألفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.