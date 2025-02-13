شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025.. تذبذب عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13 فبراير 2025، وسط تذبذب خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

من جهة أخرى هناك تأثير من بعض عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب بعد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق، وقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي قد يكون لها تأثير كبير على أسعار الذهب إذا حدث أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بأعلى من المتوقع.

عزوف المستثمرين عن المخاطرة

يذكر أن الذهب قد سجل سلسلة من الارتفاعات القياسية هذا الأسبوع، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة في مواجهة زيادة التعريفات التجارية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقد أدت هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، كما فعلت خطابات ترامب بشأن الصراع بين الكيان الصهيوني وحماس وقطاع غزة، والتي أعادت المخاوف بشأن عودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.