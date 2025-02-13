شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 11.63مليون عدد المشتركين النشطين للإنترنت فائق السرعة بسبب الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 11,63 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024، مقابل 10,88 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في ديسمبر 2023، وذلك بنسبة زيادة بلغت 6.89%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للإعتماد على خدمة الإنترنت فائق السرعة في الخدمات التعليمية.

وسجل عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل نحو 87.42 مليون مشترك حتى ديسمبر 2024 مقابل 79.15 مليون مشترك في ديسمبر 2023، بنسبة زيادة بلغت 10.45% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

ويحتفل العالم بهذا اليوم بإنترنت أكثر أماناً خلال شهر فبراير من كل عام والذي ترعاه شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project) وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة. ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " أكثر من أن يكون حقيقة؟ حماية نفسك والآخرين من الاحتيالات عبر الإنترنت ".