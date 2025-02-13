شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر 13 فبراير.. الجنيه الذهب بـ32480 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول في حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمي.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.



والتذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن الذهب المحلي وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي ليمثل دعم لتسعير الذهب.



تراجعت بيانات التضخم فى مصر بشكل تدريجي خلال الأشهر الأخيرة وسط استقرار سعر الصرف، والآن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري الأول لهذا العام تنقسم التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً