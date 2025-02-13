شكرا لقرائتكم خبر عن خطة عمل جديدة بشركات التوزيع للتعامل مع محاضر سرقات الكهرباء الكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوضع خطة عمل جديدة للقطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى كل المجالات بشكل عام وخطة عمل للتعامل مع محاضر سرقات التيار الكهربائي إلكترونيا بشكل خاص بهدف تطوير منظومة العمل ورفع مستوى الأداء بالشركات.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت أصدر تعليمات مشددة بضرورة مساعدة العاملين بكافة القطاعات بشكل عام والقطاعات التجارية بشكل خاص فى تطبيق منظومة عمل متطورة وتتلاشى وقوع أى أخطاء إدارية أو مالية وعدم الاكتفاء بتوقيع العقوبات على العاملين.

وأشار المصدر إلى أن نظام تحديد الغرامة المالية الخاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي أصبح يتم من خلال برنامج حاسب آلي لا يمكن التدخل البشري فيه لضمان عدم التلاعب في حق الدولة أو المواطن نفسه وحصول شركات توزيع الكهرباء على مستحقاتها المالية فقط بدون نقص أو زيادة.

وتابع المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن فى مستوى الأداء داخل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهو سينعكس على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطنين.