تعزيز الشراكات التقنية بين السعودية والأردن في لقاء مشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نظّم مركز الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن (إنتاج) لقاء تواصل في الرياض، جمع نخبة من القيادات التقنية وأصحاب القرار من المملكة والأردن .

ويهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدين ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي المهندس هاني الغفيلي، أهمية تعزيز الشراكات بين الشركات والكوادر المتخصصة بما يسهم في تسريع وتيرة التطور التقني، ورفع القدرة التنافسية على المستوى العالمي.

من جانبه استعرض المدير التنفيذي لجمعية (إنتاج) المهندس نضال بيطار، أبرز النجاحات التي حققتها الجمعية، إلى جانب تسليط الضوء على أعمالها وخططها المستقبلية في دعم الابتكار الرقمي وتطوير الحلول التقنية.

وفي ختام اللقاء، وُقّعت مذكرة تفاهم بين مركز الاقتصاد الرقمي وجمعية إنتاج، تهدف إلى تعزيز التعاون التقني، وتطوير مشاريع مشتركة، ودعم رواد الأعمال في المجال الرقمي، كما تهدف الاتفاقية إلى تأطير التعاون لتقديم الاستشارات في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات والتدريب والبحوث، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون ودفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة.

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