“هيئة الطيران المدني” تختتم مشاركتها في GISS25 و GSAM لدعم الطيران المستدام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مشاركتها في أعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ “GISS25″، ومبادرة “السوق العالمي للطيران المستدام GSAM” التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير، بحضور عدد من الوزراء وقادة رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وبمشاركة 1500 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو.

وتناولت الهيئة في جلسة وزارية شارك فيها معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ضمن أعمال “الندوة”، دور المملكة الفاعل والمُستمر في دعم مبادرات وبرامج المنظمات والهيئات الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.

واستعرضت إستراتيجية القطاع واهتماماتها بالتركيز على تعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة المنظمات العالمية لعام 2030، ومبادرة الإيكاو “عدم ترك أي بلد وراء الركب”.

وفي جلسة حوارية بعنوان “توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران”، شارك فيها نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة المهندس عبدالعزيز الدهمش، تناولت الهيئة فيها تجربة المملكة في تطبيق الحلول التقنية المتقدمة، وسعيها لتمكين الابتكار في قطاع الطيران عبر سياسات متقدمة وشراكات إستراتيجية، مستفيدة من التقنيات المتقدمة لرفع كفاءة العمليات وتحسين تجربة المسافرين، وقيادتها التحول الرقمي في هذا القطاع على مستوى المملكة بالتعاون مع المشغلين والشركاء التقنيين، مما يمكّن فرق العمل من اتخاذ قرارات استباقية تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُذكر أن الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2025، والسوق العالمي للطيران المستدام “GSAM، تُعد منصة عالمية لعرض الحلول الرائدة والتقدم التكنولوجي والجهود المشتركة في قطاع الطيران، وتتيح للمشاركين من جميع أنحاء العالم التفاعل مع المبادرات الرائدة في هذا المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.

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