“شبة شغف” تستضيف رجل الأعمال العبيكان في لقاء حواري ملهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استضافت مبادرة شبة شغف في منطقة الجوف أمس، رجل الأعمال أحمد العبيكان، ضمن استضافات المبادرة للقادة والبارزين في مختلف المجالات، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين.

وتناول اللقاء تجربة الضيف، ومستقبل منطقة الجوف في الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة فيها، والمميزات الاقتصادية كونها بوابة الوطن على حدود دول الشام والعراق، والمميزات في الجانب الزراعي والصناعي.

وخلال اللقاء أثنى العبيكان على التحولات الاقتصادية التي تعيشها مختلف مناطق المملكة منها منطقة الجوف، ودعم القيادة للشباب وتمكينهم في الجوانب الاقتصادية وريادة الأعمال .

وقدّم العبيكان شكره لسمو أمير منطقة الجوف على تبني هذه المبادرات التي تتيح لرجال الأعمال الالتقاء بالمواطنين والمسؤولين في مختلف القطاعات.

وكشف الرئيس التنفيذي لمبادرة شبة شغف ضيف الله العتيبي أن المبادرة تسعى لتقديم الشخصيات البارزة في مجالات متنوعة بجلسات حوارية ينتج عنها تبادل الأفكار والرؤى للوصول إلى مستويات اقتصادية وثقافية عليا تنعكس على اقتصاد المنطقة ونموها وتطوير إنسان منطقة الجوف.

وتأتي شبة شغف بصفتها إحدى المبادرات في منطقة الجوف وتتخذ من التقليد الاجتماعي “الشبة” عنوانًا لها، وهو ما يعرف قديمًا باجتماع الناس وإشعال النار للتدفئة وتحضير القهوة السعودية والضيافة التي تبرز في المجالس بالمنطقة.

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