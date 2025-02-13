شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث لحظى.. سعر الدولار داخل البنوك المصرية بتعاملات الخميس 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الخميس 13-2-2025 أمام الجنيه المصري ، بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.56 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و 50.67 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و 50.66 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و 50.66 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



